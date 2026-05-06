Активы банков Казахстана превысили 70 трлн тенге

По состоянию на 1 апреля 2026 года банковский сектор Казахстана демонстрирует умеренный рост активов и кредитования на фоне снижения прибыли, передает BAQ.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

На отчетную дату в стране функционируют 23 банка второго уровня, из которых 15 - с иностранным участием.

Активы банковского сектора достигли 70,5 трлн тенге, увеличившись за март на 0,7%. При этом с начала года зафиксировано незначительное снижение на 0,3%. Основной вклад в рост внес ссудный портфель, который вырос до 43,4 трлн тенге.

Объем высоколиквидных активов составил 19,7 трлн тенге, или 27,9% от всех активов, что обеспечивает устойчивость банков и выполнение обязательств.

Кредитование экономики достигло 40,3 трлн тенге. Основной рост обеспечен за счет займов населению, тогда как кредитование крупного бизнеса продолжает снижаться.

При этом доля кредитов в национальной валюте увеличилась до 90,9%, что связано с укреплением тенге и снижением валютных займов.

В марте банки выдали новые кредиты на сумму 3,2 трлн тенге - это на 10,2% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост финансирования малого и среднего бизнеса.

Кредитование населения также продолжает расти: общий портфель составил 25,1 трлн тенге, включая потребительские займы и ипотеку.

Уровень проблемных кредитов (NPL 90+) остается относительно низким - 3,9% от портфеля. При этом банки сохраняют высокий уровень покрытия рисков.

Обязательства банков выросли до 59,3 трлн тенге, основную долю которых составляют депозиты клиентов. Общий объем вкладов достиг 46,6 трлн тенге.

Отмечается снижение долларизации: доля валютных вкладов сократилась до 19,9%, что свидетельствует о росте доверия к тенге.

Собственный капитал банков увеличился до 11,2 трлн тенге, а показатели достаточности капитала остаются значительно выше нормативов.

В то же время чистая прибыль банков снизилась и составила 592 млрд тенге, что на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.