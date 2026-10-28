Активы банков Казахстана превысили 75 трлн тенге – Токаев

Активы банков Казахстана превысили 75 трлн тенге, а объём депозитов достиг рекордных 52 трлн тенге. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Главы государства, 78% депозитов размещены в национальной валюте.

«Органы, регулирующие финансовый рынок, также должны качественно и эффективно выполнять свои обязанности. Сегодня финансовая система Казахстана находится на достаточно устойчивом уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что активы банков нашей страны превысили 75 триллионов тенге. Объём депозитов достиг рекордного показателя – 52 триллионов тенге. 78 процентов вкладов хранятся в национальной валюте. Это свидетельствует о повышении значимости национального тенге. Теперь важнейшая задача – использовать накопленные финансовые ресурсы для развития реального сектора экономики. В этой связи Национальному банку наряду с обеспечением ценовой и финансовой стабильности пора активно участвовать в реализации инициатив, способствующих развитию экономики», – заявил Касым-Жомарт Токаев.