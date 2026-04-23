В ГФСС рассказали, как назначаются соцвыплаты и кому приходит отказ

В АО «Государственный фонд социального страхования» раскрыли финансовые показатели по итогам 2025 года. На 1 января 2026 года активы Фонда с учётом их выбытия составили более 1,1 трлн тенге.

Структура инвестиционного портфеля распределена следующим образом: государственные ценные бумаги Минфина 52,4%, агентские ценные бумаги 21,7%, облигации МФО 9,4%, операции РЕПО с ГЦБ 9,1%, вклады в депозиты Национального банка 7,4%. При этом инвестиционный доход в 2025 году поступил в сумме 118,3 млрд тенге.

«Фонд осуществляет деятельность исключительно за счёт собственных аккумулированных средств, формируемых из социальных отчислений и иных поступлений, предусмотренных законодательством. Осуществление социальных выплат участникам системы обязательного социального страхования производится только в пределах указанных аккумулированных средств Фонда. При этом средства республиканского бюджета для осуществления выплат не привлекаются, межрегиональное перераспределение и использование накопленных резервов для покрытия регионального дефицита не применяются», - сообщил на зарос редакции, заместитель председателя Правления АО «Государственный фонд социального страхования» Марат Жаныбеков.

Также в ГФСС предоставили данные по по уголовному преследованию за мошенничество с выплатами. Так в 12 регионах страны возбуждено более 30 уголовных дел по фактам мошенничества, а в пяти регионах уже вынесено 7 судебных приговоров.

«Установлено, что лица были вовлечены в мошеннические схемы получения социальных выплат, следуя рекламным сообщениям в социальных сетях Instagram и других. В этой связи, Фонд призывает, не доверять незнакомым людям из мессенджеров и социальных сетей; не передавать свои персональные данные посторонним людям и пользоваться только официальными источниками информации», - отметил зампред ГФСС Марат Жаныбеков.

Помимо этого, есть случаи, когда за социальными выплатами обращались граждане, не имеющие официального трудоустройства и искусственно завышавшие свои доходы. Эти суммы не были приняты в расчет размера социальных выплат.

Также в фонде раскрыл итоги пилотного проекта автоназначения выплат за первый квартал 2026 года.

«По итогам 1 квартала 2026 года 2,6% решений об отказе в назначении социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца были приняты автоматически от общего числа услуг, оказанных в рамках автоназначения по указанным выплатам. Данные решения не были обжалованы», – добавил Марат Жаныбеков.

При этом в фонде отметили, что автоматическое решение об отказе в назначении выносится только по социальным выплатам по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, по которым исчисленный размер социальной выплаты составил отрицательное значение.