Активы казахстанских банков превысили 70 трлн тенге, но больше половины пришлось на кредиты

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало данные по банковскому сектору Казахстана на 1 января 2026 года. В стране работают 23 банка, из них 15 с иностранным участием, включая 10 дочерних. Полностью государственным остается только один банк. Структура сектора в целом не изменилась, но его масштабы заметно выросли.

Общий объем активов банков достиг 70,8 трлн тенге. За 2025 год рост составил 15%, что указывает на высокую кредитную активность и расширение операций. Ключевую роль по-прежнему играет кредитование: более 60% всех активов приходится на ссудный портфель, который вырос на 21% и достиг 43,5 трлн тенге.

Основной драйвер роста это розничное кредитование. Займы физическим лицам составили почти 25 трлн тенге или 57% всего портфеля. За год они увеличились почти на 20%. При этом потребительские кредиты растут еще быстрее: их объем достиг 16,8 трлн тенге, что уже близко к 40% всего кредитного портфеля. Это говорит о продолжающемся смещении банков в сторону более доходных, но и более рискованных розничных продуктов.

Кредитование бизнеса также растет, но структура неоднородная. Займы юридическим лицам увеличились на 34% и достигли 7,2 трлн тенге, однако их доля остается относительно небольшой. Сегмент малого и среднего бизнеса показал более умеренный рост до 11,1 трлн тенге, прибавив около 19% за год.

Объем просроченных кредитов увеличился до 2,6 трлн тенге, а их доля выросла до 6,1%. Более показательный индикатор, это кредиты с просрочкой свыше 90 дней: они достигли 1,6 трлн тенге и составляют 3,6% портфеля, что выше уровня прошлого года.

При этом банки формируют резервы под возможные потери менее активно в относительном выражении. Объем провизий вырос незначительно до 1,9 трлн тенге, но их доля снизилась с 5,2% до 4,4%. Это означает, что покрытие рисков ухудшается на фоне роста проблемной задолженности.