  • Главная
  • Новости
  • Активы казахстанских банков превысили 70 трлн тенге, но больше половины пришлось на кредиты

Активы казахстанских банков превысили 70 трлн тенге, но больше половины пришлось на кредиты

Больше всего растёт розничное кредитование.

Сегодня 2026, 18:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com
Сегодня 2026, 18:52
211
Фото: pexels.com

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало данные по банковскому сектору Казахстана на 1 января 2026 года. В стране работают 23 банка, из них 15 с иностранным участием, включая 10 дочерних. Полностью государственным остается только один банк. Структура сектора в целом не изменилась, но его масштабы заметно выросли.

Общий объем активов банков достиг 70,8 трлн тенге. За 2025 год рост составил 15%, что указывает на высокую кредитную активность и расширение операций. Ключевую роль по-прежнему играет кредитование: более 60% всех активов приходится на ссудный портфель, который вырос на 21% и достиг 43,5 трлн тенге.

Основной драйвер роста это розничное кредитование. Займы физическим лицам составили почти 25 трлн тенге или 57% всего портфеля. За год они увеличились почти на 20%. При этом потребительские кредиты растут еще быстрее: их объем достиг 16,8 трлн тенге, что уже близко к 40% всего кредитного портфеля. Это говорит о продолжающемся смещении банков в сторону более доходных, но и более рискованных розничных продуктов.

Кредитование бизнеса также растет, но структура неоднородная. Займы юридическим лицам увеличились на 34% и достигли 7,2 трлн тенге, однако их доля остается относительно небольшой. Сегмент малого и среднего бизнеса показал более умеренный рост до 11,1 трлн тенге, прибавив около 19% за год.

Объем просроченных кредитов увеличился до 2,6 трлн тенге, а их доля выросла до 6,1%. Более показательный индикатор, это кредиты с просрочкой свыше 90 дней: они достигли 1,6 трлн тенге и составляют 3,6% портфеля, что выше уровня прошлого года.

При этом банки формируют резервы под возможные потери менее активно в относительном выражении. Объем провизий вырос незначительно до 1,9 трлн тенге, но их доля снизилась с 5,2% до 4,4%. Это означает, что покрытие рисков ухудшается на фоне роста проблемной задолженности.

Самое читаемое

Наверх