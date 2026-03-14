В Казахстане подведены итоги работы по возврату незаконно приобретённых активов, передает BAQ.KZ.

По данным Генпрокуратуры, в целом приняты меры по возврату активов на сумму более 1,3 трлн тенге. Из них свыше 1,076 трлн тенге уже фактически возвращено государству.

Отмечается, что возвращенные средства и имущество направляются на развитие социальной и экономической инфраструктуры страны.

Работа ведется в соответствии с законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретённых активов». Она направлена на обеспечение принципов законности, прозрачности и социальной справедливости.

В высшем надзорном органе подчеркнули, что возврат активов осуществляется с соблюдением прав добросовестных предпринимателей, инвесторов и кредиторов, а также без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность предприятий.