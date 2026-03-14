Активы на 1 трлн тенге вернули государству
Возвращенные средства и имущество направят на развитие социальной и экономической инфраструктуры страны.
Сегодня 2026, 22:12
Фото: Istockphoto.com
В Казахстане подведены итоги работы по возврату незаконно приобретённых активов, передает BAQ.KZ.
По данным Генпрокуратуры, в целом приняты меры по возврату активов на сумму более 1,3 трлн тенге. Из них свыше 1,076 трлн тенге уже фактически возвращено государству.
Отмечается, что возвращенные средства и имущество направляются на развитие социальной и экономической инфраструктуры страны.
Работа ведется в соответствии с законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретённых активов». Она направлена на обеспечение принципов законности, прозрачности и социальной справедливости.
В высшем надзорном органе подчеркнули, что возврат активов осуществляется с соблюдением прав добросовестных предпринимателей, инвесторов и кредиторов, а также без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность предприятий.
Самое читаемое
- Сколько выплатят Ерболу Хамитову за золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Италии
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- Иранский режим может пасть во вторник 17 марта — прогноз Михеля Абдоллахи
- Пропавшую в Польше казахстанку нашли мертвой
- Мужчина пережил клиническую смерть на улице в Кокшетау