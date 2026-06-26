Активы Нацфонда Казахстана достигли $73,9 млрд по итогам 2025 года

Чистые активы Национального фонда Казахстана на 31 декабря 2025 года составили 37,34 трлн тенге ($73,9 млрд), увеличившись за год на 11,46%, или на $7,59 млрд, говорится в отчёте о формировании и использовании фонда, который Минфин опубликовал 26 июня.

Инвестиционная доходность за год составила 15,09% ($8,72 млрд) – максимальное значение за историю фонда. Чистая прибыль выросла до 5,51 трлн тенге с 2,04 трлн годом ранее. Курсовая переоценка дала убыток 1,40 трлн тенге на фоне укрепления тенге до 505,53 за доллар с 525,11.

По данным Минфина, поступления в фонд от организаций нефтяного сектора составили 3,74 трлн тенге, снизившись на 2% к 2024 году. При этом добыча нефти выросла до 99,4 млн тонн с 87,7 млн, экспорт – до 76 млн тонн. Средняя цена Brent в 2025 году составила $69 за баррель против $80 годом ранее.

Изъятия в республиканский бюджет составили 5,25 трлн тенге, включая гарантированный трансферт 2,0 трлн и целевой трансферт 3,25 трлн. На выплаты по целевым требованиям программы «Национальный фонд – детям» направлено 474 млрд тенге; обязательства по программе на конец года – $1,5 млрд.

В разрезе мандатов портфель золота показал доходность 64,72%, портфель глобальных акций – 21,01%, корпоративных облигаций – 11,33%. В ноябре 2025 года утверждена новая стратегия распределения активов сберегательного портфеля по схеме «50 на 50» с увеличением доли высокодоходных инструментов до 50%.

Финансовую отчётность фонда за 2025 год аудировало ТОО «Делойт».