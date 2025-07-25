"Актобе" победил "Спарту" в первом матче Лиги конференций
Встреча прошла на Центральном стадионе в Актобе.
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Футбольный клуб "Актобе" обыграл чешскую "Спарту" со счётом 2:1 в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, подарив болельщикам яркую и драматичную встречу на Центральном стадионе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. По данным издания, команда из Актобе продемонстрировала бойцовский характер и выдала матч, достойный еврокубков. Уже в начале встречи вратарь хозяев Андрей Влад несколько раз спас ворота, отбивая опасные удары гостей. А на 29-й минуте "Актобе" повел в счете: после точного навеса Даниэль Соса головой отправил мяч в сетку — 1:0.
Во втором тайме напряжение только нарастало. Чехи активизировались, и в одном из эпизодов Лукаш Гараслин едва не сравнял счет — мяч угодил в перекладину. Зато отличился Оралхан Омиртаев: он выскочил один на один с голкипером и хладнокровно реализовал момент — 2:0. В концовке встречи судья назначил пенальти в ворота "Актобе", который реализовал Велико Бирманчевич, сократив разрыв — 2:1.
Ответный матч состоится 31 июля в Праге, и теперь интрига в противостоянии лишь усиливается.
Счет матча: "Актобе" (Казахстан) — "Спарта" (Чехия) — 2:1
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