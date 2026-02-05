Казахстанский футбольный клуб "Актобе" сделал предложение известному немецкому полузащитнику Марко Ройсу, сообщает BAQ.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

По его данным, 36-летний футболист получил от клуба топ-предложение и должен принять решение в ближайшее время.

Марко Ройс большую часть своей карьеры провел в дортмундской "Боруссии", за которую сыграл 494 матча — это третий показатель в истории клуба. На протяжении лет он неоднократно отказывался от более выгодных в финансовом плане предложений со стороны ведущих европейских команд, предпочитая верность клубу трофеям и контрактам.

Возможный переход Ройса может стать одним из самых громких трансферов в истории казахстанского футбола. В нынешнее межсезонье клубы Казахстана уже отметились рядом резонансных переходов, заметно усилив составы и обозначив растущие амбиции на внутренней и международной аренах.

Интерес к звездам европейского уровня подтверждает стремление казахстанских команд повысить конкурентоспособность чемпионата и привлечь дополнительное внимание болельщиков.