Футбольный клуб "Актобе" потерпел поражение в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы, уступив польской "Легии" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Варшаве, передает BAQ.KZ.

Исход поединка решил единственный мяч, забитый на 25-й минуте полузащитником хозяев Ваганом Бичахчяном. Этот гол обеспечил "Легии" минимальное преимущество перед ответной игрой, которая пройдёт 17 июля в Актобе.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с чешским клубом "Баник" из Остравы.

Напомним, в еврокубковом сезоне 2025/26 Казахстан также представляют "Кайрат" (Лига чемпионов), "Ордабасы" и "Астана" (обе команды в Лиге конференций).