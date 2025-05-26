26 мая Казахстанская фондовая биржа приостановила торги привилегированными акциями АО "Казахтелеком" после резкого падения их стоимости на 52,71%, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным KASE, цена последней сделки с акциями KZTKp, заключённой 23 мая, составляла 50 330 тенге. Однако 26 мая на открытии торгов цена обрушилась до 23 800 тенге, что и стало основанием для автоматического приостановления торгов в соответствии с внутренними правилами биржи.

Торги были приостановлены на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 25 Правил биржевой деятельности, которые предусматривают автоматическую остановку торгов в случае падения цены на 30% и более по сравнению с предыдущим закрытием.

Решение о возможном возобновлении торгов будет принято в соответствии с пунктом 7 той же статьи. Причины столь резкого снижения котировок пока не сообщаются.

Привилегированные акции "Казахтелекома "входят в категорию "премиум" официального списка KASE.