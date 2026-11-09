Акции Nvidia рухнули на 5% после признания главы компании в измене жене

Акции американской технологической компании Nvidia 9 ноября упали на 5,04% — до 177,23 доллара за бумагу. Падение произошло на фоне разгоревшейся вокруг генерального директора компании Дженсена Хуанга истории, которая получила дополнительный резонанс из-за подозрений в возможном шпионаже в пользу Китая.

Накануне Хуанг признался сотрудникам компании, что изменял супруге. Внутреннее письмо руководителя стало известно на фоне публикаций о его предполагаемых отношениях с Элис Хуанг — бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed, которая занимается инфраструктурой для центров обработки данных. По сообщениям американских СМИ, спецслужбы США подозревают женщину в связях с китайской разведкой.

Предполагается, что она могла собирать информацию о руководителе Nvidia и деятельности компании. При этом доказательств передачи секретных сведений пока не представлено. Совет директоров Nvidia 8 ноября объявил о начале независимого расследования с привлечением внешних юристов. В компании заявили, что пока не видят оснований полагать, что национальная безопасность США или коммерческие секреты Nvidia оказались под угрозой. Сам Хуанг пообещал сотрудничать с расследованием.

История вызвала беспокойство инвесторов из-за исключительной роли Хуанга в развитии компании. Nvidia является одним из ключевых поставщиков процессоров для искусственного интеллекта, а её руководитель непосредственно участвует в формировании стратегии бизнеса и продвижении продукции. На фоне происходящего инвесторы опасаются возможных последствий для руководства компании и её дальнейшей деятельности. Вопросы также возникли относительно взаимодействия Nvidia с Megaspeed и соблюдения американских ограничений на экспорт передовых чипов.