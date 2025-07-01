С трансформацией Акционерного общества "Qazcontent" познакомились наши медиапартнеры, передает BAQ.kz.

Сегодня они посетили компанию, чтобы узнать о главных достижениях организации за последние годы и планах на будущее. "Qazcontent" объединяет ряд проектов: Baq.kz, El.kz, Adebiportal.kz, E-history.kz и официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан. Информационные порталы освещают главные события в стране и мире, грамотно донося до своей аудитории реформы, проводимые Главой государства.

"Qazcontent" расширяет границы журналистики, используя в работе возможности искусственного интеллекта. Освещая знаковые события и авторские материалы, авторы активно работают с нейросетями, что значительно облегчает и ускоряет процессы создания контента. Мы первыми из информационных агентств разработали и выпустили в сеть ИИ-аватара, который ежедневно представляет зрителям дайджест главных новостей.

Этот год стал поворотным для акционерного общества. Новое комфортное здание объединило все редакции в одном месте. Технологичный open-space в престижном столичном районе, откуда рукой подать до топовых локаций Астаны, дает больше возможностей для творчества. Новая студия, в которой удобно комбинировать декорации вкупе с высококлассным оборудованием, выводит качество готового медиапродукта на новый уровень, как по картинке, так и по содержанию.

Профессиональная команда круглосуточно работает над созданием материалов, чтобы вы всегда были в курсе последних новостей. Эксклюзивные комментарии, аналитические разборы, злободневные репортажи, интервью и документальные фильмы. Все это вы в любое время найдете на информационных ресурсах АО "Qazcontent".