В рамках празднования 30-летия МЧС Республики Казахстан по всей стране продолжается акция "Безопасное окно". Одним из главных направлений акции стала установка оконных блокираторов в квартирах многодетных семей и жителей верхних этажей, передает BAQ.KZ.

Такие устройства снижают риск выпадения детей и служат дополнительной мерой защиты.

"Цель акции — повысить внимание родителей к вопросам безопасности детей и предотвратить несчастные случаи. В области Улытау уже установлено около 270 оконных блокираторов", - пояснили в МЧС.

Спасатели также провели профилактические беседы, напомнив родителям о необходимости внимательно следить за детьми и своевременно устанавливать защитные устройства.