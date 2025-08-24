Акция "Безопасное окно" в области Улытау: установлено 270 блокираторов
Спасатели также проводят профилактические беседы с родителями.
Сегодня, 20:18
71Фото: МЧС РК
В рамках празднования 30-летия МЧС Республики Казахстан по всей стране продолжается акция "Безопасное окно". Одним из главных направлений акции стала установка оконных блокираторов в квартирах многодетных семей и жителей верхних этажей, передает BAQ.KZ.
Такие устройства снижают риск выпадения детей и служат дополнительной мерой защиты.
"Цель акции — повысить внимание родителей к вопросам безопасности детей и предотвратить несчастные случаи. В области Улытау уже установлено около 270 оконных блокираторов", - пояснили в МЧС.
Спасатели также провели профилактические беседы, напомнив родителям о необходимости внимательно следить за детьми и своевременно устанавливать защитные устройства.
