В рамках Президентской инициативы «Таза Қазақстан» Министерство водных ресурсов и ирригации запустило экологическую акцию «Мөлдір бұлақ» по очистке родников по всей территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

В связи с погодными условиями на первом этапе акция охватила 28 родников в южных регионах страны. Это город Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и область Жетісу. В акции одновременно приняли участие около 3,8 тыс. человек. Они провели работы по раскрытию и восстановлению естественного выхода родников на поверхность, очистке и благоустройству близлежащих территорий, включая уборку мусора и посадку саженцев.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и аким Жамбылской области Ербол Карашукеев приняли участие в очистке родника Жалгызтал в Жамбылском районе. Источник расположен в 16 км от сельского населенного пункта Айша-биби.

Мероприятия в рамках акции «Мөлдір бұлақ» также прошли на территории семи родников в Меркенском, Сарысуском, Шуском, Таласском, Рыскуловском, Байзакском и Кордайском районах Жамбылской области. В очистке родников приняли участие специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации, работники областного филиала РГП «Казводхоз», Шу-Таласской бассейновой инспекции и Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, а также десятки волонтеров и студентов.

По инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации в Жамбылской области создано первое волонтерское движение в водной отрасли – «Болашақтың қайнары». В него входят студенты Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации города Тараз. Подобные волонтерские группы планируется создать и в других регионах страны.

Движение «Болашақтың қайнары» не ограничится участием в экологических акциях. Активная молодежь будет вносить вклад в системную работу по пропаганде водосбережения и формированию в обществе экологической культуры.

«Радует, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие волонтеры и студенты. Глава государства всегда уделяет особое внимание волонтерскому движению, высоко оценивая его роль в обществе. По инициативе нашего министерства в водной отрасли страны впервые создана волонтерская группа «Болашақтың қайнары». Создание волонтерской группы именно в Жамбылской области связано с реализацией поручения Президента по открытию в Таразе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации. В дальнейшем данная инициатива охватит все остальные регионы Казахстана», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в сентябре прошлого года в рамках экологической акции «Мөлдір бұлақ» специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации и его подведомственных организаций провели очистку родников и прибрежных территорий по всей стране. В мероприятии приняли участие более четырех тысяч человек, было убрано более 300 тонн мусора.

В настоящее время Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проводит работы по инвентаризации всех родников на территории Республики Казахстан. По предварительным данным, на сегодня определены 711 потенциальных родников. По фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2772 родников. Родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов.