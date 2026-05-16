Акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране
Отдельное внимание будет уделено этнокультурному направлению.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане пройдет республиканская культурно-просветительская акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. С 16 по 18 мая музейные площадки страны представят вечерние и ночные программы, объединяющие историческое наследие, искусство, современные технологии, этнокультурные форматы и интерактивное взаимодействие с посетителями.
Особое место в республиканской программе займут три национальные площадки. 16 мая акцию начнет Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева. Главным событием здесь станет выставка «Жеті қазына», а экспозиционные залы будут дополнены форматом Open Air во дворе музея.
18 мая в Национальном музее Республики Казахстан пройдет выступление скрипачки Назым Мустафиной с участием гуманоидного робота и бионической собаки-робота. Проект объединит искусство и современные технологии, предлагая посетителям новое прочтение историко-культурного наследия.
В этот же день Национальный центральный музей Республики Казахстан сделает акцент на сохранении музейных фондов и пополнении коллекций. В рамках акции «В дар музею» фонды пополнятся ценными предметами, связанными с историей культуры, искусства, спорта и общественной жизни.
К акции также присоединятся музеи-заповедники, где предусмотрены ночные маршруты по памятникам, театрализованные форматы, исторические квесты, световые и звуковые решения, мультимедийные проекты и элементы искусственного интеллекта.
Отдельное внимание будет уделено этнокультурному направлению: ремесленным практикам, национальным играм, традиционной кухне, этноаулам, рассказам у костра и ночному чаепитию в юрте. Также запланированы форматы под открытым небом, включая палаточные городки и наблюдение за звездным небом в рамках популяризации астротуризма.
В дни проведения акции вход для всех посетителей будет бесплатным.
Самое читаемое
- "Тюркский Евросоюз" и единая валюта? Турецкий эксперт — о будущем ОТГ
- Новый пассажирский поезд свяжет Караганду и Балхаш
- Новую мечеть в Туркестане предложили назвать в честь Миромона Ата
- Узбекистан привлек $6 млрд в дата-центры и предложил странам ОТГ цифровой коридор
- Названы регионы с наибольшим числом старых автомобилей