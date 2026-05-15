Узбекистан привлек $6 млрд в дата-центры и предложил странам ОТГ цифровой коридор

Президент Узбекистана отметил, что следующим шагом должно стать формирование единой технологической архитектуры внутри организации.

"Во-первых, требованием времени является формирование в рамках нашей организации сети стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта. Благодаря такому эффективному механизму мы сможем определить новые точки экономического роста, развивать облачные и квантовые вычислительные технологии, а также создавать открытое и современное единое цифровое пространство", - подчеркнул он.

Глава Узбекистана также привел конкретные результаты цифровой модернизации страны и предложил новый инфраструктурный проект для всего тюркского пространства.

"В последние годы Узбекистан совместно с зарубежными инвесторами привлек 6 миллиардов долларов инвестиций в создание дата-центров. Мы предлагаем разработать концепцию цифрового тюркского коридора, которая соединит региональные дата-центры высокоскоростными каналами связи. Цель - дальнейшее укрепление практического взаимодействия", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Таким образом, Узбекистан предложил странам ОТГ перейти от обмена опытом к созданию единой цифровой инфраструктуры, объединяющей дата-центры, вычислительные мощности и технологии искусственного интеллекта.

Что предложил Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам Организации тюркских государств объединить транспортные коридоры и цифровые платформы для усиления позиций тюркского мира в глобальной логистике и технологическом развитии. Об этом он заявил на неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

"Сегодня конкуренция идёт не только за ресурсы и рынки, но и за технологии и искусственный интеллект", - заявил Президент Кыргызстана.

По словам Жапарова, странам тюркского мира необходимо усиливать цифровую интеграцию и совместно развивать современные технологические решения. Он также выступил инициатором внедрения электронных сопроводительных документов для международных грузоперевозок между странами ОТГ.

О чем говорил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости укрепления взаимодействия в сфере обороны, военно-промышленного комплекса и высоких технологий. По словам турецкого лидера, в условиях глобальных вызовов особое значение приобретает развитие совместных технологических и оборонных возможностей внутри тюркского пространства.