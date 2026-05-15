Узбекистан привлек $6 млрд в дата-центры и предложил странам ОТГ цифровой коридор
Выступая в Туркестане, Шавкат Мирзиёев призвал страны ОТГ создать общую цифровую экосистему на базе дата-центров, искусственного интеллекта и высокоскоростной связи.
Сегодня 2026, 17:10
Фото: Акорда
Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане выступил с инициативами в сфере искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и вычислительных технологий, предложив сформировать внутри объединения новую модель технологического сотрудничества.
