Узбекистан привлек $6 млрд в дата-центры и предложил странам ОТГ цифровой коридор

Выступая в Туркестане, Шавкат Мирзиёев призвал страны ОТГ создать общую цифровую экосистему на базе дата-центров, искусственного интеллекта и высокоскоростной связи.

Сегодня 2026, 17:10
АВТОР
Фото: Акорда
Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане выступил с инициативами в сфере искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и вычислительных технологий, предложив сформировать внутри объединения новую модель технологического сотрудничества.

Президент Узбекистана отметил, что следующим шагом должно стать формирование единой технологической архитектуры внутри организации.

"Во-первых, требованием времени является формирование в рамках нашей организации сети стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта. Благодаря такому эффективному механизму мы сможем определить новые точки экономического роста, развивать облачные и квантовые вычислительные технологии, а также создавать открытое и современное единое цифровое пространство", - подчеркнул он.

Глава Узбекистана также привел конкретные результаты цифровой модернизации страны и предложил новый инфраструктурный проект для всего тюркского пространства.

"В последние годы Узбекистан совместно с зарубежными инвесторами привлек 6 миллиардов долларов инвестиций в создание дата-центров. Мы предлагаем разработать концепцию цифрового тюркского коридора, которая соединит региональные дата-центры высокоскоростными каналами связи. Цель - дальнейшее укрепление практического взаимодействия", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Таким образом, Узбекистан предложил странам ОТГ перейти от обмена опытом к созданию единой цифровой инфраструктуры, объединяющей дата-центры, вычислительные мощности и технологии искусственного интеллекта.

Что предложил Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам Организации тюркских государств объединить транспортные коридоры и цифровые платформы для усиления позиций тюркского мира в глобальной логистике и технологическом развитии. Об этом он заявил на неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

"Сегодня конкуренция идёт не только за ресурсы и рынки, но и за технологии и искусственный интеллект", - заявил Президент Кыргызстана.

По словам Жапарова, странам тюркского мира необходимо усиливать цифровую интеграцию и совместно развивать современные технологические решения. Он также выступил инициатором внедрения электронных сопроводительных документов для международных грузоперевозок между странами ОТГ.

О чем говорил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости укрепления взаимодействия в сфере обороны, военно-промышленного комплекса и высоких технологий. По словам турецкого лидера, в условиях глобальных вызовов особое значение приобретает развитие совместных технологических и оборонных возможностей внутри тюркского пространства.

"Турция готова делиться с государствами-членами нашей организации своим опытом в области разработки военных технологий и развития оборонной промышленности, а также в применении и развитии наукоемких технологий", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Отдельное внимание в своем выступлении Эрдоган уделил вопросам искусственного интеллекта, цифровой трансформации и модернизации производственных отраслей.

