Названы регионы с наибольшим числом старых автомобилей

Автомобильный парк Казахстана продолжает стабильно расти, однако его структура и возрастная характеристика остаются неоднородными. На фоне увеличения числа зарегистрированных транспортных средств в стране сохраняется высокая доля легковых автомобилей, а также заметная тенденция к старению автопарка.

По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года в стране зарегистрировано 5,98 млн автотранспортных средств. За один только апрель на учет поставлено 176,5 тыс. единиц транспорта.

Основную долю по-прежнему занимают легковые автомобили – 154,2 тыс. из апрельских регистраций. Также за месяц на учет поставили 11,3 тыс. грузовиков, 1,5 тыс. автобусов, 1,9 тыс. мотоциклов, 4,4 тыс. прицепов и 3,3 тыс. других транспортных средств.

Почти 84% – легковые авто

В структуре всего автопарка страны картина остается стабильной:

легковые автомобили – 83,9%

грузовые – 8,2%

прицепы – 4,4%

автобусы – 1,5%

мотоциклы – 1,2%

прочие – 0,8%

Иными словами, подавляющее большинство транспорта в стране – это личные автомобили.

Главная особенность – "возраст" машин

Самая заметная тенденция – высокий возраст автопарка. Почти половина всех автомобилей в стране (45,1%) старше 20 лет. Это означает, что значительная часть машин была выпущена еще в начале 2000-х и раньше.

Далее распределение выглядит так:

10–20 лет – 26,6%

менее 3 лет – 14,6%

3–7 лет – 9,4%

7–10 лет – 4%

прочие – 0,3%

Таким образом, новые автомобили в стране пока не преобладают, а "средний возраст" автопарка остается достаточно высоким.

Где больше всего старых машин

Лидерами по количеству автомобилей старше 20 лет стали несколько регионов:

Алматинская область – 337,9 тыс.

Алматы – 226,7 тыс.

Жамбылская область – 206,3 тыс.

Карагандинская область – 192,8 тыс.

Казахстанский автопарк растет, но вместе с этим сохраняется тенденция к старению транспорта. При высокой доле старых автомобилей и стабильном росте регистраций структура рынка остается в пользу легковых машин, которые доминируют с большим отрывом.

Читайте также: