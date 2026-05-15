Названы регионы с наибольшим числом старых автомобилей
В республике зарегистрировано почти 6 млн транспорта.
Автомобильный парк Казахстана продолжает стабильно расти, однако его структура и возрастная характеристика остаются неоднородными. На фоне увеличения числа зарегистрированных транспортных средств в стране сохраняется высокая доля легковых автомобилей, а также заметная тенденция к старению автопарка.
По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года в стране зарегистрировано 5,98 млн автотранспортных средств. За один только апрель на учет поставлено 176,5 тыс. единиц транспорта.
Основную долю по-прежнему занимают легковые автомобили – 154,2 тыс. из апрельских регистраций. Также за месяц на учет поставили 11,3 тыс. грузовиков, 1,5 тыс. автобусов, 1,9 тыс. мотоциклов, 4,4 тыс. прицепов и 3,3 тыс. других транспортных средств.
Почти 84% – легковые авто
В структуре всего автопарка страны картина остается стабильной:
легковые автомобили – 83,9%
грузовые – 8,2%
прицепы – 4,4%
автобусы – 1,5%
мотоциклы – 1,2%
прочие – 0,8%
Иными словами, подавляющее большинство транспорта в стране – это личные автомобили.
Главная особенность – "возраст" машин
Самая заметная тенденция – высокий возраст автопарка. Почти половина всех автомобилей в стране (45,1%) старше 20 лет. Это означает, что значительная часть машин была выпущена еще в начале 2000-х и раньше.
Далее распределение выглядит так:
10–20 лет – 26,6%
менее 3 лет – 14,6%
3–7 лет – 9,4%
7–10 лет – 4%
прочие – 0,3%
Таким образом, новые автомобили в стране пока не преобладают, а "средний возраст" автопарка остается достаточно высоким.
Где больше всего старых машин
Лидерами по количеству автомобилей старше 20 лет стали несколько регионов:
Алматинская область – 337,9 тыс.
Алматы – 226,7 тыс.
Жамбылская область – 206,3 тыс.
Карагандинская область – 192,8 тыс.
Казахстанский автопарк растет, но вместе с этим сохраняется тенденция к старению транспорта. При высокой доле старых автомобилей и стабильном росте регистраций структура рынка остается в пользу легковых машин, которые доминируют с большим отрывом.
