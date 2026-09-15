В Астане работают 14 точек продажи угля и 10 складов. Жители столицы могут приобрести уголь трех основных видов по цене от 16,8 тыс. тенге за тонну.

Где в Астане продают уголь

В столице реализацию угля осуществляют восемь компаний. Все точки продажи и склады оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой.

Точки продажи угля расположены по следующим адресам:

ул. Герцена, 4/1;

ул. Герцена, 6/2;

ул. Коктал, 28/2;

ул. Макат, 40;

ул. Жамбыла Жабаева, 76;

ул. Дулатова, 182/1;

ул. Макат, 4/1;

проезд 70, № 9А;

ТЭЦ-2;

ул. 101, 30Б;

ул. Литейная, 44;

ул. Коктал, 28;

ул. Герцена, 6Б.

Сколько стоит уголь?=

На сегодняшний день средняя стоимость угля в Астане составляет:

Шубаркуль – 19 500 тенге за тонну;

Каражыра – 18 800 тенге за тонну;

Майкуба – 16 800 тенге за тонну.

Таким образом, среди указанных видов угля наиболее доступным по средней цене остается Майкуба – 16,8 тыс. тенге за тонну.

Куда обратиться за информацией

Для жителей столицы работает горячая линия 109.

По этому номеру можно уточнить актуальную информацию о наличии угля, его запасах и стоимости в конкретных точках продажи.

Перед поездкой за углем рекомендуется уточнить по номеру 109 наличие нужного вида топлива и его текущую цену.