Актуальные цены на уголь назвали в Астане
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В Астане работают 14 точек продажи угля и 10 складов. Жители столицы могут приобрести уголь трех основных видов по цене от 16,8 тыс. тенге за тонну.
Где в Астане продают уголь
В столице реализацию угля осуществляют восемь компаний. Все точки продажи и склады оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой.
Точки продажи угля расположены по следующим адресам:
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ул. Герцена, 4/1;
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ул. Герцена, 6/2;
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ул. Коктал, 28/2;
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ул. Макат, 40;
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ул. Жамбыла Жабаева, 76;
-
ул. Дулатова, 182/1;
-
ул. Макат, 4/1;
-
проезд 70, № 9А;
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ТЭЦ-2;
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ул. 101, 30Б;
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ул. Литейная, 44;
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ул. Коктал, 28;
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ул. Герцена, 6Б.
Сколько стоит уголь?=
На сегодняшний день средняя стоимость угля в Астане составляет:
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Шубаркуль – 19 500 тенге за тонну;
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Каражыра – 18 800 тенге за тонну;
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Майкуба – 16 800 тенге за тонну.
Таким образом, среди указанных видов угля наиболее доступным по средней цене остается Майкуба – 16,8 тыс. тенге за тонну.
Куда обратиться за информацией
Для жителей столицы работает горячая линия 109.
По этому номеру можно уточнить актуальную информацию о наличии угля, его запасах и стоимости в конкретных точках продажи.
Перед поездкой за углем рекомендуется уточнить по номеру 109 наличие нужного вида топлива и его текущую цену.
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