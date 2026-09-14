Штрафы, запрет на выезд и вызов полиции: что еще появилось в eGov Mobile

В приложении eGov Mobile обновили раздел «Закон и порядок». Теперь в одном месте можно сообщить о происшествии, проверить утечку персональных данных, узнать о штрафах, запрете на выезд и воспользоваться другими полезными сервисами.

Одна из главных функций – сервис «102». Через него можно обратиться в полицию по поводу ДТП, бытового насилия, нарушений ПДД и других происшествий.

Также в разделе доступны Nomad Guard для проверки возможной утечки персональных данных и Naqty Onim для проверки маркировки товаров.

Здесь же можно оформить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов. Раньше эти функции находились в общем разделе «Сервисы».

Какие еще услуги доступны

Через обновленный раздел пользователи могут получить справку о наличии или отсутствии судимости, проверить запрет на выезд за границу, узнать сведения о коррупционных преступлениях, а также найти и оплатить административные штрафы.

Отдельно собраны сервисы Генеральной прокуратуры. Среди них – данные правовой статистики, поиск без вести пропавших людей и проверка того, зарегистрировано ли заявление о правонарушении.

По словам председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Даулета Бекманова, сервис оказался востребованным.

«С момента запуска с июня 2025 года сервисом воспользовались порядка 1,4 млн раз, что подтверждает его востребованность и значимость», – отметил он.

Обновление подготовили совместно МВД, Генеральная прокуратура, Комитет государственных услуг и АО «Национальные информационные технологии».

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