Житель Актобе решил порадовать родителей и приобрёл в туристическом агентстве подарочный сертификат на путешествие стоимостью 600 000 тенге, передает BAQ.KZ.

Однако поездка так и не состоялась — по состоянию здоровья мать не смогла отправиться в путь.

Казалось бы, тур не забронирован, билеты не куплены, гостиница не выбрана — значит, услуга не оказана. Но вернуть деньги оказалось непросто. Сначала туристическое агентство отказалось возвращать всю сумму. Лишь спустя время менеджеры предложили компромисс: удержать 10% от стоимости и вернуть остальное.

Однако по закону — это нарушение прав потребителя. Согласно пунктам 2 и 6 статьи 8-1 Закона РК "О защите прав потребителей", продавец или исполнитель не вправе удерживать деньги за неоказанные услуги, если договор расторгнут, и не было фактического исполнения обязательств.

Сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области помогли потребителю составить грамотную претензию. В результате — победа на стороне закона: вся сумма в размере 600 000 тенге была возвращена в полном объёме.