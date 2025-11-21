Суд города Актобе рассмотрел гражданское дело о сносе самовольно возведённого строения, расположенного в непосредственной близости от жилого дома, передает BAQ.KZ.

Поводом для обращения в суд стало строительство двухэтажного автосервиса по замене моторного масла без каких-либо разрешительных документов и без согласования с жильцами.

По словам истца, объект появился в одном–полутора метрах от её дома и фактически оказался напротив окна спальни её малолетнего ребёнка, страдающего бронхиальной астмой. Женщина заявила, что подобное соседство нарушает санитарные нормы и создаёт угрозу здоровью семьи. В рамках иска она потребовала взыскать 203 316 тенге материального ущерба, указав, что у ребёнка произошло обострение заболевания, после чего он был госпитализирован. Также истец просила компенсировать моральный вред в размере 2 млн тенге, объяснив это постоянным страхом за здоровье и жизнь близких.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что автосервис возведён с серьёзными нарушениями законодательства. У владельца отсутствовали разрешительные документы, проектная документация и необходимые экспертные заключения, не велся авторский и технический надзор. Кроме того, не были соблюдены санитарные разрывы, которые должны составлять не менее 15 метров, а также противопожарные расстояния — не менее 6 метров.

Суд частично удовлетворил иск и обязал ответчика снести незаконно построенный объект. Вместе с тем требования о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда были отклонены. Суд посчитал, что представленные медицинские документы не подтверждают прямую причинно-следственную связь между ухудшением здоровья ребёнка и деятельностью автосервиса либо строительными работами на участке.

Решение суда вступило в законную силу.