Актюбинка тайно оформила iPhone в рассрочку через телефон знакомого

В Актобе полиция расследует случай мошенничества с оформлением рассрочки на чужой счёт, передает BAQ.kz.

По данным полиции, на Центральном рынке города знакомые мужчина и женщина встретились и разговорились. В ходе общения женщина попросила у мужчины телефон — якобы чтобы отправить сообщение.

Получив устройство, она через банковское приложение оформила рассрочку на покупку iPhone 15 стоимостью 421 990 тенге сроком на 24 месяца. После этого она вернула телефон владельцу и ничего не рассказала о совершённой операции.

Через несколько дней мужчина обнаружил, что на его имя оформлена покупка, и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемую и доставили её в отдел полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.