Актюбинка тайно оформила iPhone в рассрочку через телефон знакомого
По данному факту начато досудебное расследование.
Сегодня 2026, 01:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:35Сегодня 2026, 01:35
132Фото: Istockphoto
В Актобе полиция расследует случай мошенничества с оформлением рассрочки на чужой счёт, передает BAQ.kz.
По данным полиции, на Центральном рынке города знакомые мужчина и женщина встретились и разговорились. В ходе общения женщина попросила у мужчины телефон — якобы чтобы отправить сообщение.
Получив устройство, она через банковское приложение оформила рассрочку на покупку iPhone 15 стоимостью 421 990 тенге сроком на 24 месяца. После этого она вернула телефон владельцу и ничего не рассказала о совершённой операции.
Через несколько дней мужчина обнаружил, что на его имя оформлена покупка, и обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемую и доставили её в отдел полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии
- Казахстан обратился к Германии за объяснениями по поводу ограничений для граждан
- В Астане пройдут Дни культуры России
- Педагогам в Казахстане повысят выплаты после аттестации: что изменится