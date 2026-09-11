Мукомольная продукция, произведенная в Актобе, востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Актюбинское предприятие поставляет свою продукцию в Россию, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Монголию и Китай. Оно более 30 лет занимается переработкой зерна и производством мукомольной продукции. Его история началась в 1991 году с Ново-Альджанского мукомольного комбината.

Сегодня продукция представлена не только на внутреннем рынке, но и экспортируется в шесть стран. В стране муку и другую продукцию предприятия можно приобрести в крупных торговых сетях.

Производство до 550 тонн зерна в сутки

Производственные мощности предприятия оснащены современным оборудованием итальянского и швейцарского производства. Мельничные комплексы позволяют перерабатывать до 550 тонн зерна в сутки.

Проектная мощность составляет до 100 тысяч тонн муки и 20 тысяч тонн макаронных изделий в год.

На предприятии работают около 330 человек.

Продукция востребована на внешних рынках

Расширение географии поставок свидетельствует о востребованности продукции Granum за пределами Казахстана.

Экспорт в Россию, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Монголию и Китай способствует укреплению экспортного потенциала Актюбинской области и развитию перерабатывающей промышленности региона.

Более 30 лет предприятие развивает переработку зерна, производство готовой продукции и экспортные направления, укрепляя свои позиции как на внутреннем, так и на международных рынках.