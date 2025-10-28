В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года продолжилась тенденция снижения экологических нарушений, однако результаты оказались смешанными, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Количество зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере охраны природы уменьшилось на 15,9% — с 390 случаев годом ранее до 328. Больше всего нарушений пришлось на незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения растениями и животными — 99 случаев, что на треть меньше, чем в прошлом году. Следующими по частоте оказались незаконная добыча водных ресурсов и порубка деревьев и кустарников. При этом число людей, пойманных за экологические преступления, наоборот выросло на 16,5% и составило 282 человека.

Административные нарушения снизились лишь на 1,1% — до 54,3 тысячи случаев. Основная часть нарушений связана с превышением норм выбросов автотранспорта, нарушениями правил рыболовства и охоты, на которые приходится почти 68% всех административных дел. Из 52,4 тысячи привлечённых к ответственности людей более половины были оштрафованы, общая сумма наложенных штрафов составила 14,4 миллиарда тенге, из которых взыскано всего 5 миллиардов.

На фоне этих цифр поток инвестиций в охрану окружающей среды растёт рекордными темпами. За девять месяцев текущего года на защиту природы направлено 100,8 миллиарда тенге — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидером стала Актюбинская область с 81,5 миллиардами тенге, за ней следуют Карагандинская и Павлодарская области. В целом на три региона пришлось более 93% всех экологических инвестиций по стране. Всего инвестиции в охрану окружающей среды отмечены лишь в 9 из 20 регионов Казахстана, что показывает большой потенциал для дальнейшего развития.