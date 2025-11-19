В 2025 году на развитие агропромышленного комплекса Актюбинской области направлено 15 млрд тенге государственной поддержки. Об этом сообщил аким региона Асхат Шахаров на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы области, за 10 месяцев текущего года сельхозпроизводители региона произвели продукции на сумму около 353 млрд тенге. В отрасли животноводства поголовье скота выросло в среднем на 7%.

Особое внимание уделено молочному производству: молочно-товарной ферме "АЙС" под 2,5% выдан льготный кредит в размере 7,5 млрд тенге, что позволит увеличить производство молока на 20 тыс. тонн. В результате обеспеченность региона молоком достигнет 90%.

Кроме того, на весенне-полевые и осенние работы предоставлены льготные кредиты под 5% на сумму 5,9 млрд тенге, что позволило получить 554 тыс. тонн продукции. В рамках проекта "Ауыл аманаты" выданы кредиты по 2 883 проектам на общую сумму 16,4 млрд тенге.

Аким отметил, что оказанная господдержка позволяет сохранять положительную динамику в сельском хозяйстве и стимулирует развитие отрасли в регионе.