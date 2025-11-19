Актюбинская область планомерно повышает качество дорожной инфраструктуры: за три года объёмы финансирования превысили 113 млрд тенге, отремонтировано 565 километров дорог, а доля трасс в удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 82%. Об этом на площадке СЦК сообщил аким региона Асхат Шахаров, отметив, что улучшения касаются как республиканских, так и внутрипоселковых направлений. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

По словам акима, финансирование дорожного сектора за три года превысило 100 млрд тенге.

"Вы знаете, мы находимся в последней тройке. У нас протяженность дорог свыше 6000 километров. Соответственно, через нас проходят основные грузопотоки. То есть экономика страны влияет на качество, соприкасается с качеством дорог и в нашем регионе", — отметил Асхат Шахаров.

Он подчеркнул, что за короткий срок региону удалось существенно поднять показатель удовлетворительного состояния трасс.

"Если 66% удовлетворительное было 3 года назад, в этом году планируем 82%. В следующий год запланировали тоже ряд проектов, которые будут реализованы", — сообщил аким.

По словам Шахарова, в 2024 году в области завершаются работы по ремонту 565 км дорог.

"В этом году я уже говорил в своем докладе: свыше 500, а точнее 565 километров будет отремонтирован до конца года. Эти работы мы практически завершили, и соответственно процентно удовлетворённое состояние дорог будет 82%", — сказал он.

Среди ключевых проектов аким выделил республиканские трассы, проходящие через регион.

"В эти проекты мы можем отметить и республиканские дороги. Основная дорога — это Западная Европа – Западный Китай, которая проходит через наш регион. Также республиканские дороги — это Кандыагаш – Шалкар – Иргиз, основная дорога, по которой передвигаются наши жители", — уточнил он.

Особое внимание уделяется и локальным направлениям, особенно подъездным путям к сельским населённым пунктам.

"Немаловажно — это внутрипоселковые дороги, подъездные пути, то, что идёт в основных жалобах населения, когда в осенний период проезд очень затрудняется. Эти все проблемы постепенно решаем", — сказал аким.

Шахаров добавил, что у региона есть долгосрочный план по доведению качества дорог до максимально комфортного уровня.