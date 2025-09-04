По итогам 2024 года в Казахстане зафиксирован заметный рост Индекса благополучия детей — показатель вырос с 56,1 до 58,6 балла, что свидетельствует об улучшении условий жизни и развития детей в стране, передает BAQ.KZ.

Восемь регионов превысили среднереспубликанский показатель, продемонстрировав результаты от 59,4 до 64,6 балла. Лидером стала Актюбинская область с впечатляющим результатом 64,6 балла, что на 5,6 пункта выше, чем в 2023 году. Павлодарская область уверенно удерживает высокий уровень — 63,3 балла. Город Алматы (+6,9 пункта) и Костанайская область (+6,4 пункта) также показали значительный прирост.

"Индекс благополучия детей, запущенный в 2022 году по инициативе Главы государства, служит важным инструментом для оценки и сравнения детского благополучия в регионах, а также с международными стандартами", — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Индекс включает 56 ключевых показателей в четырёх направлениях: "Ребёнок", "Семья и общество", "Государственная политика" и "Благосостояние страны". Он базируется на данных 35 статистических и 21 опросного показателя, охватывающих здоровье, развитие детей, семейную среду, социальные условия, а также эффективность государственных программ в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, экологии и инфраструктуры.