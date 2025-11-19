Актюбинская область выводит сельскую медицину на новый уровень с помощью ИИ
13 тысяч сельских жителей уже получают медпомощь в новых амбулаториях, ещё семь объектов будут завершены до конца года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Актюбинская область расширяет сеть сельских медучреждений. Уже введены в эксплуатацию 22 новых амбулаторных пункта, до конца года заработают ещё семь. Для жителей отдалённых аулов организованы выездные мобильные бригады, а в диагностику внедрены технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил аким региона Асхат Шахаров на площадке СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам акима, модернизация сельского здравоохранения — один из приоритетов государственной политики.
"Качественная медицина должна быть доступна не только в центрах, но и в отдалённых населённых пунктах. По поручению Президента были выделены средства на строительство 29 амбулаторных пунктов. На сегодняшний день 22 уже работают — они обслуживают около 13 тысяч жителей. До конца года будут завершены ещё семь объектов", — отметил Асхат Шахаров.
Он подчеркнул, что регион применяет комплексный подход к обеспечению медицинской помощи.
"В нашем распоряжении есть передвижные мобильные пункты. Высококвалифицированные специалисты выезжают в отдалённые населённые пункты, проводят анализы, консультируют, принимают решения на месте. Было выполнено порядка 30 таких выездов. График информирования доводим до населения, и эту работу мы будем продолжать", — сообщил аким.
Шахаров также рассказал о внедрении цифровых технологий.
"Мы внедрили телемедицину. В ней используется искусственный интеллект: по снимкам система помогает выявлять ранние отклонения, которые дополнительно проверяют наши радиологи и маммологи. Консультации проводятся в формате врач–врач и врач–пациент. Центр работает круглосуточно", — пояснил он.
По его словам, искусственный интеллект заметно повышает точность диагностики.
"Система уже работает: она сигнализирует врачам о необходимости повторной проверки снимков и помогает снизить риски. Охват пациентов становится полным и более надёжным", — подчеркнул аким.
Он отметил, что круглосуточный центр телемедицины объединяет лучших специалистов региона.
"Основной состав наших высококвалифицированных врачей сосредоточен именно в этом центре, и при необходимости они могут оперативно проконсультировать пациента и дать рекомендации", — добавил Шахаров.
Самое читаемое
- В Костанайской области раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота
- После смертельного пожара в Жетысае в реанимации остаются трое пострадавших
- Жесткие санкции США против партнеров России: будет ли в списке Казахстан?
- В Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома
- 12 человек погибли в Жетысае: Токаев потребовал расследовать смертельный пожар