Актюбинская область расширяет сеть сельских медучреждений. Уже введены в эксплуатацию 22 новых амбулаторных пункта, до конца года заработают ещё семь. Для жителей отдалённых аулов организованы выездные мобильные бригады, а в диагностику внедрены технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил аким региона Асхат Шахаров на площадке СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, модернизация сельского здравоохранения — один из приоритетов государственной политики.

"Качественная медицина должна быть доступна не только в центрах, но и в отдалённых населённых пунктах. По поручению Президента были выделены средства на строительство 29 амбулаторных пунктов. На сегодняшний день 22 уже работают — они обслуживают около 13 тысяч жителей. До конца года будут завершены ещё семь объектов", — отметил Асхат Шахаров.

Он подчеркнул, что регион применяет комплексный подход к обеспечению медицинской помощи.

"В нашем распоряжении есть передвижные мобильные пункты. Высококвалифицированные специалисты выезжают в отдалённые населённые пункты, проводят анализы, консультируют, принимают решения на месте. Было выполнено порядка 30 таких выездов. График информирования доводим до населения, и эту работу мы будем продолжать", — сообщил аким.

Шахаров также рассказал о внедрении цифровых технологий.

"Мы внедрили телемедицину. В ней используется искусственный интеллект: по снимкам система помогает выявлять ранние отклонения, которые дополнительно проверяют наши радиологи и маммологи. Консультации проводятся в формате врач–врач и врач–пациент. Центр работает круглосуточно", — пояснил он.

По его словам, искусственный интеллект заметно повышает точность диагностики.

"Система уже работает: она сигнализирует врачам о необходимости повторной проверки снимков и помогает снизить риски. Охват пациентов становится полным и более надёжным", — подчеркнул аким.

Он отметил, что круглосуточный центр телемедицины объединяет лучших специалистов региона.