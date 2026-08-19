Актюбинский борец Казыбек Калмагамбетов стал чемпионом мира среди спортсменов до 20 лет
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Казахстанский борец Казыбек Калмагамбетов завоевал золотую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в Братиславе.
Представитель Актюбинской области выступил в весовой категории до 67 килограммов и прошел турнир без поражений.
Победа в финале со счетом 13:7
В решающей схватке Калмагамбетов встретился с представителем Беларуси Михаилом Маркоуски. Казахстанец одержал победу со счетом 13:7 и стал чемпионом мира.
До финала Казыбек провел еще четыре поединка. В отборочном раунде он победил Себастьяна Вагнера из Германии.
В 1/8 финала казахстанец встретился с американцем Амрином Наттером. Схватка завершилась со счетом 1:1, однако Калмагамбетов прошел дальше по дополнительному показателю.
В четвертьфинале он оказался сильнее Мохамеда Абдельрахима из Египта – 4:1, а в полуфинале победил представителя Венгрии Петро Житовоза со счетом 7:5.
Историческое золото для Актюбинской области
Казыбек Калмагамбетов стал первым спортсменом в истории Актюбинской области, завоевавшим титул чемпиона мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет.
Первым тренером спортсмена является Муканбетжан Зарлыков, личным тренером – Нуртас Утепбергенов.
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