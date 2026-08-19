Актюбинский борец Казыбек Калмагамбетов стал чемпионом мира среди спортсменов до 20 лет

Казахстанский борец Казыбек Калмагамбетов завоевал золотую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в Братиславе.

Представитель Актюбинской области выступил в весовой категории до 67 килограммов и прошел турнир без поражений.

Победа в финале со счетом 13:7

В решающей схватке Калмагамбетов встретился с представителем Беларуси Михаилом Маркоуски. Казахстанец одержал победу со счетом 13:7 и стал чемпионом мира.

До финала Казыбек провел еще четыре поединка. В отборочном раунде он победил Себастьяна Вагнера из Германии.

В 1/8 финала казахстанец встретился с американцем Амрином Наттером. Схватка завершилась со счетом 1:1, однако Калмагамбетов прошел дальше по дополнительному показателю.

В четвертьфинале он оказался сильнее Мохамеда Абдельрахима из Египта – 4:1, а в полуфинале победил представителя Венгрии Петро Житовоза со счетом 7:5.

Историческое золото для Актюбинской области

Казыбек Калмагамбетов стал первым спортсменом в истории Актюбинской области, завоевавшим титул чемпиона мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Первым тренером спортсмена является Муканбетжан Зарлыков, личным тренером – Нуртас Утепбергенов.