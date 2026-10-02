«Кобланды батыр» хотят включить в список ЮНЕСКО
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Казахский героический эпос «Кобланды батыр» могут предложить для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Возможность такого шага обсудили ученые на международной конференции в Актобе.
На встречу приехали исследователи из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и России. Главной темой стало место эпоса в общем наследии тюркских народов и его сохранение для следующих поколений.
Почему речь идет о ЮНЕСКО
«Кобланды батыр» веками передавался устно и сохранился в нескольких версиях. Исследователи считают, что эпос хранит историческую память казахского народа и показывает связь между эпическими традициями тюркских стран.
На конференции разбирали историческую ценность произведения, его язык, разные варианты текста и место в фольклоре.
Отдельно участники обсуждали научные и культурные основания, которые могут понадобиться для выдвижения «Кобланды батыра» в список ЮНЕСКО.
Эпос изучают сразу в нескольких странах
Свои исследования представили эпосоведы, фольклористы, языковеды и литературоведы.
Ученые обсуждали, как сохранить произведение, сделать его более заметным в современном культурном пространстве и представить на международном уровне.
Конференция в Актобе стала площадкой для дальнейшей работы над общим культурным наследием тюркских народов.
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