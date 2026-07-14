Актюбинский лихач набрал штрафов на 1,3 млн теңге за три дня

В Актобе сотрудники патрульной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" выявили водителя, который неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Как выяснилось, 22-летний житель города взял автомобиль Toyota своего отца без его ведома. Молодой человек установил на машину иностранные государственные регистрационные номера и отправился кататься по улицам города.

За три дня водитель успел 33 раза нарушить правила дорожного движения. Общая сумма выписанных штрафов превысила 1 миллион 300 тысяч теңге. Большая часть нарушений была связана с превышением скорости.

Однако поездка для молодого человека закончилась не так, как он планировал. В отношении нарушителя полицейские составили административные материалы, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В Департаменте полиции напомнили, что замена государственных номеров не позволяет скрыть автомобиль от камер фиксации нарушений. Также правоохранители отметили, что превышение скорости может привести не только к штрафам, но и создать угрозу безопасности для всех участников дорожного движения.

Соблюдение правил дорожного движения является обязанностью каждого водителя и важной частью обеспечения безопасности на дорогах.