Актюбинское предприятие расширяют выпуск резинотехнических изделий для промышленности
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Аким области ознакомился с деятельностью ТОО «Alash Engineering Technology», специализирующегося на производстве нестандартных резинотехнических изделий. Предприятие выпускает продукцию, востребованную в нефтегазовой, железнодорожной и промышленной сферах.
Директор компании Азамат Базар сообщил, что предприятие работает с 2021 года и на сегодняшний день является одним из ведущих производителей нестандартных резинотехнических изделий в Казахстане. На производственной площадке выпускаются втулки, резинометаллические изделия, манжеты, мембраны, диафрагмы и другие виды продукции.
«Alash Engineering Technology» обеспечивает поставки предприятиям по всему Казахстану, в том числе железнодорожным компаниям, крупным нефтяным и промышленным организациям, а также предприятиям месторождений. Компания также развивает экспортное направление.
Стоимость проекта составляет около 1 млрд тенге. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 200 тысяч изделий в год. На сегодняшний день здесь работают более 40 специалистов, среднемесячная заработная плата сотрудников составляет около 350 тысяч тенге.
В ходе посещения Асхат Шахаров ознакомился с производственными процессами, обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития предприятия, расширение производства и вопросы поддержки отечественных производителей. Было отмечено, что развитие таких предприятий способствует укреплению промышленного потенциала региона, созданию новых рабочих мест и увеличению доли продукции отечественного производства.
«Развитие отечественного производства и поддержка предприятий, выпускающих востребованную продукцию, являются важными задачами для региона. Такие компании, показывают, что в Актюбинской области есть потенциал для создания конкурентоспособных производств и развития промышленной кооперации. Важно, чтобы предприятия продолжали расширять выпуск продукции, внедряли современные технологии и создавали новые рабочие места. Со стороны государства будет продолжена работа по созданию условий для развития бизнеса и укрепления промышленного потенциала региона», - отметил аким области.
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