Актюбинское предприятие расширяют выпуск резинотехнических изделий для промышленности

Аким области ознакомился с деятельностью ТОО «Alash Engineering Technology», специализирующегося на производстве нестандартных резинотехнических изделий. Предприятие выпускает продукцию, востребованную в нефтегазовой, железнодорожной и промышленной сферах.

Директор компании Азамат Базар сообщил, что предприятие работает с 2021 года и на сегодняшний день является одним из ведущих производителей нестандартных резинотехнических изделий в Казахстане. На производственной площадке выпускаются втулки, резинометаллические изделия, манжеты, мембраны, диафрагмы и другие виды продукции.

«Alash Engineering Technology» обеспечивает поставки предприятиям по всему Казахстану, в том числе железнодорожным компаниям, крупным нефтяным и промышленным организациям, а также предприятиям месторождений. Компания также развивает экспортное направление.

Стоимость проекта составляет около 1 млрд тенге. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 200 тысяч изделий в год. На сегодняшний день здесь работают более 40 специалистов, среднемесячная заработная плата сотрудников составляет около 350 тысяч тенге.

В ходе посещения Асхат Шахаров ознакомился с производственными процессами, обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития предприятия, расширение производства и вопросы поддержки отечественных производителей. Было отмечено, что развитие таких предприятий способствует укреплению промышленного потенциала региона, созданию новых рабочих мест и увеличению доли продукции отечественного производства.