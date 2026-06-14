Актюбинца судят за мошенничество под предлогом трудоустройства в шахту

В Актобе рассматривается уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии мошенничеств. По версии следствия, мужчина обещал гражданам помочь с трудоустройством на высокооплачиваемую работу, однако полученные деньги использовал для ставок в букмекерской конторе.

Как сообщает издание «Диапазон», обвиняемый убеждал безработных жителей города, что может устроить их в шахту с заработной платой от 500 до 700 тысяч тенге в месяц. Поверив его обещаниям, несколько человек передали ему в общей сложности около 3 млн тенге. Некоторые из потерпевших ради этого даже оформили кредиты.

Однако обещанного трудоустройства люди так и не дождались. Следствие установило, что полученные средства мужчина потратил на азартные игры.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие эпизоды. Так, по данным правоохранительных органов, обвиняемый договорился с одним из фермеров о реализации восьми лошадей общей стоимостью почти 3,9 млн тенге. После продажи скота деньги владельцу он не вернул, также проиграв их на ставках.

Всего фигуранту инкриминируют семь эпизодов мошенничества. Во время судебного разбирательства мужчина попросил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Он заявил, что имеет работу и намерен возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб.

Окончательное решение по делу примет суд.