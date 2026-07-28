Сержант-инструктор Сухопутных войск Вооруженных сил РК Нурсултан Зейнелханов с отличием завершил обучение в военной академии Китайской Народной Республики.

Военнослужащий управления боевой подготовки управления командующего Регионального командования «Юг» на протяжении всего курса обучения показывал высокую успеваемость, дисциплину и профессиональный уровень.

Особое внимание в ходе подготовки было уделено изучению современных методов снайперской подготовки.

Получил золотую медаль

По итогам обучения сержант 3 класса Нурсултан Зейнелханов был удостоен золотой медали за достигнутые результаты.

Кроме того, ему присвоили почетное звание «Снайпер первой категории».

Опыт применят в армии

Полученные знания и практический опыт планируется внедрить в систему подготовки подразделений Сухопутных войск Казахстана.

Это позволит повысить уровень боевой подготовки военнослужащих и продолжить развитие отечественной школы снайперской подготовки.

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