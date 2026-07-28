Военный из Казахстана отличился на подготовке в китайской академии
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Сержант-инструктор Сухопутных войск Вооруженных сил РК Нурсултан Зейнелханов с отличием завершил обучение в военной академии Китайской Народной Республики.
Военнослужащий управления боевой подготовки управления командующего Регионального командования «Юг» на протяжении всего курса обучения показывал высокую успеваемость, дисциплину и профессиональный уровень.
Особое внимание в ходе подготовки было уделено изучению современных методов снайперской подготовки.
Получил золотую медаль
По итогам обучения сержант 3 класса Нурсултан Зейнелханов был удостоен золотой медали за достигнутые результаты.
Кроме того, ему присвоили почетное звание «Снайпер первой категории».
Опыт применят в армии
Полученные знания и практический опыт планируется внедрить в систему подготовки подразделений Сухопутных войск Казахстана.
Это позволит повысить уровень боевой подготовки военнослужащих и продолжить развитие отечественной школы снайперской подготовки.
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