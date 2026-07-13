Актюбинцы не дождались ремонта дорог за 1,8 млрд тенге

Жители Актобе пожаловались, что ремонт большинства улиц, на который в прошлом году было предусмотрено почти 1,8 млрд тенге, до сих пор не начался. В городском отделе ЖКХ объяснили, что подрядчик получает оплату поэтапно, поэтому работы выполняются по мере поступления финансирования. Тендер на капитальный ремонт восьми улиц завершился в марте 2025 года, сообщает "Диапазон".

Согласно договору стоимостью 1,829 млрд тенге, планировалось обновить улицы Металлургов, Радистов, Павлова, Жұмысшы, Диірменді, Суворова, а также переулки Балкытушылар и Крымский общей протяженностью более 7,3 километра. Однако, как отмечают жители, большинство объектов до сих пор остаются без ремонта.

Мы живем рядом с переулком Крымский, никто его в порядок так и не привел. Переулок Радистов после дождя — смотреть страшно. Куда делись выделенные миллионы? — рассказала местная жительница Татьяна.

По данным отдела ЖКХ, на сегодняшний день полностью отремонтирована только улица Диірменді. В июле начались работы на улице Жұмысшы. Руководитель городского отдела ЖКХ Алиби Аманшиев пояснил, что подрядчиком остается компания «САПА–NS–ҚҰРЫЛЫС», однако средства перечисляются не единовременно, а поэтапно после выполнения части работ и утверждения финансирования маслихатом.

По его словам, поскольку подрядчик не получил всю сумму контракта, требовать завершения ремонта всех улиц до конца года невозможно. Дальнейшие сроки выполнения работ будут зависеть от объемов финансирования.