Экс-прокурор по делу Бишимбаева объяснила решение баллотироваться в депутаты Курултая

Бывший государственный обвинитель по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Айжан Аймаганова прокомментировала свое выдвижение кандидатом в депутаты Курултая от партии «Әділет», сообщает Azattyq Rýhy.

По словам Аймагановой, в последние дни в социальных сетях активно обсуждается информация о ее участии в выборах, поэтому она решила лично разъяснить свою позицию.

«Многие годы я работала в органах прокуратуры. Для меня это всегда было служением закону, государству и защите прав граждан. В связи с выдвижением кандидатом я уволилась из прокуратуры. Это требование закона, которое мной исполнено», — написала она в Instagram.

Экс-прокурор подчеркнула, что приняла это решение осознанно. По ее мнению, накопленный профессиональный опыт и знания могут быть полезны в законотворческой деятельности и при решении вопросов, волнующих граждан.

«Уверена, что мой профессиональный опыт и знания могут быть полезны в законотворческой деятельности, а также в решении вопросов, которые волнуют наших граждан. Благодарю всех за поддержку, вопросы и внимание. Для меня это важно. Впереди много работы, и я готова к открытому диалогу», — отметила Аймаганова.

Ранее на III внеочередном съезде партии «Әділет» в Астане был утвержден список кандидатов в депутаты Курултая, в который вошла Айжан Аймаганова.

Айжан Аймаганова получила широкую известность как государственный обвинитель по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. В мае 2024 года суд приговорил его к 24 годам лишения свободы за убийство и истязание гражданской супруги Салтанат Нукеновой.