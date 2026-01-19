Акулы атаковали детей в Сиднейской гавани
В Сиднейской гавани зафиксирован рост числа нападений акул на людей. Об этом сообщает The Guardian, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Как пояснили в полиции штата Новый Южный Уэльс, причиной возросшей активности акул стали повышение температуры воды в океане и дожди.
– В воскресенье, 18 января, в восточной части Сиднея на 12-летнего мальчика напала акула, он находится в критическом состоянии, после того как получил серьезные травмы обеих ног, – говорится в материале издания.
По данным полиции, мальчика удалось вытащить из воды на пляже Шарк-Бич в парке Нильсен. Ему наложили жгут и немедленно доставили в больницу. Пляж был закрыт, полиция также рекомендовала людям избегать купания в воде.
Вскоре после случившегося происшествия был зафиксирован случай нападения опасного хищника еще на одного ребенка.
– Сочетание соленой воды океана и пресных вод, принесенных недавними ливнями, сформировали благоприятную штормовую среду для акул, которые проявляют большую активность, - отметил сотрудник полиции штата Новый Южный Уэльс.
К середине января 2026 года температура воды рядом с Сиднеем превысила 22 градуса по Цельсию, создав идеальные условия для активности акул и замедлив их сезонную миграцию на север.
