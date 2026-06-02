В Костанае задержали руководителя городского отдела образования

В Костанае сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя городского отдела образования Гульсим Уразбаеву. В отношении чиновницы проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 Уголовного кодекса РК («Мошенничество»).

По данным следствия, должностные лица отдела образования могли быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на нужды городских школ. Предполагается, что незаконная схема действовала при участии третьих лиц.

Задержание произошло 1 июня. В тот же день сотрудники силовых структур провели обыски как по месту работы подозреваемых, так и по адресам их проживания.

Гульсим Уразбаева возглавляет отдел образования Костаная с января 2021 года. Общий стаж ее работы в сфере образования составляет около 30 лет.

Расследование ведет Департамент Комитета национальной безопасности по Костанайской области. В прокуратуре отметили, что в интересах следствия дополнительные сведения по делу на данный момент не разглашаются.