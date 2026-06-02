В Костанае задержали руководителя городского отдела образования
Должностные лица отдела образования могли быть причастны к хищению бюджетных средств.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя городского отдела образования Гульсим Уразбаеву. В отношении чиновницы проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 Уголовного кодекса РК («Мошенничество»).
По данным следствия, должностные лица отдела образования могли быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на нужды городских школ. Предполагается, что незаконная схема действовала при участии третьих лиц.
Задержание произошло 1 июня. В тот же день сотрудники силовых структур провели обыски как по месту работы подозреваемых, так и по адресам их проживания.
Гульсим Уразбаева возглавляет отдел образования Костаная с января 2021 года. Общий стаж ее работы в сфере образования составляет около 30 лет.
Расследование ведет Департамент Комитета национальной безопасности по Костанайской области. В прокуратуре отметили, что в интересах следствия дополнительные сведения по делу на данный момент не разглашаются.
Самое читаемое
- В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- Задержан директор Алматинского вагонного депо
- Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака
- Июнь принесет Казахстану жару до +46 градусов и грозовые ливни