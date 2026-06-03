Казахстан вошел в ТОП-30 стран с высоким уровнем использования ИИ

В ходе визита делегации OpenAI в Казахстан состоялась встреча с министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, образовательные проекты, внедрение ChatGPT Edu и новые направления партнерства для повышения цифровых навыков студентов, преподавателей и специалистов.

Во время встречи представители OpenAI представили данные об использовании ChatGPT в Казахстане. Согласно аналитике, страна вошла в число государств с высоким уровнем внедрения искусственного интеллекта и значительно опережает другие страны Центральной Азии. Для сравнения, Кыргызстан занимает 52-е место, а Узбекистан – 58-е место в мировом рейтинге по использованию потребительской версии ChatGPT на душу населения.

"Наши системные инициативы по развитию искусственного интеллекта опираются на готовность самого общества. Результаты исследования отражают не только интерес к новым технологиям, но и развитие устойчивых практических навыков использования искусственного интеллекта. Граждане уже сейчас активно интегрируют искусственный интеллект в свою повседневную жизнь для обучения, выполнения рабочих задач, поиска информации и создания контента. Такой высокий уровень внедрения создает необходимый фундамент для интеграции ИИ в образование, бизнес и государственное управление, а также укрепления позиций Казахстана как одного из технологических лидеров региона", – отметил заместитель Премьер-министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По словам руководителя международного направления в сфере образования OpenAI Валери Фокке, Казахстан уже является одной из стран, активно внедряющих искусственный интеллект.

"Уровень использования ChatGPT здесь высок по международным меркам, молодежь является активным пользователем ИИ, а использование технологий в целом равномерно распределено среди мужчин и женщин. Следующий шаг - помочь людям получать еще больше пользы от искусственного интеллекта. Именно поэтому мы сотрудничаем с Казахстаном в реализации образовательных инициатив, сочетая ответственные ИИ-инструменты с подготовкой педагогов, локальным внедрением и анализом результатов, чтобы доступ к технологиям превращался в реальные возможности для студентов, преподавателей и будущих специалистов".

Согласно данным OpenAI, чаще всего казахстанцы обращаются к нейросетям для получения практических советов, написания и редактирования текстов, а также поиска информации.

Более 42% запросов представляют собой вопросы или просьбы предоставить информацию. Около 32% сообщений связаны с выполнением конкретных задач, а еще 26% – с самовыражением пользователей.

Главной движущей силой внедрения ИИ остается молодежь. Пользователи в возрасте от 18 до 24 лет формируют 36,2% всех запросов, а группа от 25 до 34 лет – 35,8%. В общей сложности на казахстанцев от 18 до 34 лет приходится 72% всех сообщений. Молодые пользователи чаще работают с текстами и мультимедиа, тогда как аудитория 25–34 лет чаще использует ИИ для решения технических задач.

Также исследование показало, что количество пользователей с мужскими и женскими именами практически одинаково.

Напомним, визит OpenAI проходит в рамках национального проекта по внедрению искусственного интеллекта в систему образования Казахстана. В рамках инициативы 165 тысяч педагогов получат доступ к ChatGPT Edu — специальной версии ChatGPT для образовательных организаций.

Технологическим партнером проекта выступает IT-холдинг Bilim Group. Компания занимается внедрением решений OpenAI в образовательную систему страны и участвует в разработке методик использования искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах. Организацией визита делегации OpenAI занимается команда проекта Bilim UpSkill, входящего в экосистему Bilim Group.

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