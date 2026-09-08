Аквакультура и борьба с браконьерством: Казахстан на сессии ФАО

Казахстан подключился к обсуждению новых правил и практик в сфере рыболовства и аквакультуры на 37-й сессии Комитета по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ФАО, в Риме. В центре переговоров находятся управление водными биоресурсами, борьба с незаконным промыслом и адаптация отрасли к климатическим изменениям, передает BAQ.KZ.

Страну на COFI37 представляет председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов.

Для Казахстана основной интерес связан с развитием аквакультуры и повышением устойчивости рыбного хозяйства. Делегация намерена изучить международные стандарты и практики, которые могут лечь в основу дальнейших изменений внутри страны.

Сегодня перед отраслью стоят задачи по повышению эффективности использования водных биоресурсов, развитию аквакультуры и внедрению современных подходов к управлению рыбными ресурсами. В рамках COFI37 мы планируем изучить передовые практики и международные стандарты, которые нам необходимы при дальнейшем совершенствовании отечественного рыбного хозяйства, - сказал Сермагамбетов.

На сессии страны ФАО обсуждают рост аквакультуры, противодействие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу, влияние климата на отрасль, сохранение водных биоресурсов и поддержку маломасштабного рыболовства.

Для Казахстана климатический фактор имеет отдельное значение. Власти рассматривают зарубежный опыт управления водными ресурсами как основу для дальнейшего развития рыбного хозяйства и снижения рисков для отрасли.

37-я сессия Комитета ФАО по рыболовству проходит в штаб-квартире организации в Риме и завершится 11 сентября.