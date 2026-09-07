Циклон принесет дожди и похолодание в Казахстан
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В ближайшие дни погода в Казахстане будет неоднородной. На западе страны ожидаются дожди, местами сильные, а также заметное понижение температуры. На большей части республики сохранится по-летнему теплая погода.
По прогнозу синоптиков на 8–10 сентября, погоду на западе Казахстана будет определять циклон с центром над Самарой. Он принесет осадки и более прохладный воздух.
На севере, в центре, на юге и в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди.
На востоке Казахстана, напротив, сохранится ясная погода без осадков благодаря влиянию отрога антициклона.
Сильнее всего температура снизится на западе и северо-западе страны. На западе ночью столбики термометров опустятся с +12…+21°C до +7…+16°C, днем – с +15…+25°C до +13…+23°C.
На северо-западе ночью температура понизится с +13…+20°C до +5…+15°C, днем – с +20…+30°C до +15…+25°C.
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