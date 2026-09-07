Доллар рухнул на торгах в Казахстане

Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже снизился сразу на 2,08 тенге по итогам торгов 7 сентября. Евро и российский рубль также потеряли в цене. Средневзвешенный курс доллара составил 454,27 тенге, снизившись на 2,08 тенге по сравнению с предыдущим торговым днём. Евро завершил торги на отметке 527,52 тенге. Его стоимость снизилась на 3,89 тенге.

Курс китайского юаня составил 67,6 тенге, потеряв 0,3 тенге. Российский рубль подешевел на 0,02 тенге — до 5,2 тенге. Как прошли торги Объём торгов долларом составил 378,38 млн единиц, евро — 3,48 млн, российским рублём — около 4,3 млрд единиц, китайским юанем — 71,9 млн. В торгах иностранными валютами приняли участие 24 участника.