Домой не отпустят: в Астане начались воинские сборы

В Астане начались плановые воинские сборы военнообязанных, приписанных к территориальной бригаде обороны столицы. В течение десяти дней участникам предстоит восстановить военные навыки и отработать действия по защите стратегически важных объектов города.

В нынешних сборах участвуют 102 военнообязанных, в том числе шесть офицеров. Остальные – солдаты и сержанты запаса.

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя начальника Департамента по мобилизационной подготовке Астаны Мурат Дуйсенбаев, подобные сборы проходят дважды в год – весной и осенью.

Что будут отрабатывать

В отличие от обычных воинских частей, подразделения территориальной обороны ориентированы прежде всего на защиту объектов внутри города. Это могут быть министерства, водохранилища, объекты инфраструктуры и другие стратегически важные площадки.

Военнообязанные будут жить по казарменному распорядку, проходить служебную подготовку и участвовать в командно-штабных учениях.

Особое внимание уделят действиям при чрезвычайных ситуациях, охране объектов и обеспечению их работы в особый период.

«Участники сборов будут повторять все, что проходили во время службы. Подразделения будут формироваться в составе рот, где участники смогут на практике отработать действия. Также им предстоит учиться противостоять различным атакам и обеспечивать жизнедеятельность соответствующих объектов в особый период», – рассказал представитель Департамента по делам обороны Астаны, подполковник в отставке Гани Артыков.

Домой на время сборов не отпустят

На протяжении всех десяти дней военнообязанные будут находиться на казарменном положении.

После прибытия их распределят по подразделениям, выдадут экипировку и средства индивидуальной защиты, включая противогазы. Затем начнется учебная программа и практическая подготовка.

По словам Мурата Дуйсенбаева, военнообязанные могут проходить такие сборы ориентировочно раз в пять лет.

Офицеры запаса состоят на воинском учете до 60 лет, солдаты и сержанты – до 50 лет.

Сохраняется зарплата

На период прохождения сборов за военнообязанными сохраняется заработная плата по месту основной работы.

Кроме того, при наличии оснований участники сборов могут получить очередное воинское звание.

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