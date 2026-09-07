В Семее ради новостройки разобрали стену исторического памятника

Памятник в Семее, который десятилетиями пытались спасти от разрушения, в итоге приходится частично разбирать уже во время реставрации. А всё потому, что рядом построили многоэтажный дом и перекрыли дорогу для спецтранспорта и инфраструктуры. Как город едва не потерял легендарное здание, и почему охранные зоны исчезают под фундаментами новоделов.

В Семее реставрируют легендарное краснокирпичное здание 1910 года, которое построили для Женской гимназии. Оно знаменито своими масштабами и непростой историей: занимает целый квартал, пережило два пожара и 40 лет простоя.

Очередь на руины

После первого пожара 1917 года Женскую гимназию восстановили на деньги горожан и меценатов. В 1986 году здание, в котором уже располагался Зооветеринарный институт, горело второй раз. С тех пор над ним повисло многолетнее забвение.

ФОТО Архивное. Предоставлено Краеведческим обществом «Прииртышье».

До конца 90-х годов сгоревшее образовательное учреждение принадлежало государству. Затем огромный пустующий корпус, от которого остались только стены, и который был головной болью городской администрации, перешёл в частные руки. Вместе с ним и охранный статус, который запрещал его сносить. Памятник стоит на пересечении центральных улиц в правобережье Семея. И много лет эту землю хотели заполучить бизнесмены с целью застройки.

Со временем на здании появились трещины. В городе снова заговорили о сносе и инициировали обследование памятника.

Результаты экспертиз оказались противоречивы. Казахский НИИ строительства и архитектуры (КазНИИСА) пришёл к выводу, что здание не подлежит реставрации. В свою очередь эксперты РГП “Казреставрация” увидели возможность восстановить южную половину сооружения.

Фото здания гимназии Альбина Халел

В результате защитники городской среды отстояли здание, которое сейчас превращается в современное общественное и интеллектуальное пространство.

Как соединяется история и современность

В 2025 году самую крупную историческую заброшку Семея купила компания «Aqniet Group», которая ранее восстановила второй по величине городской архитектурный памятник - здание паровой мельницы братьев Мусиных. Из промышленной мануфактуры её превратили в современную гостиницу.

В начале 2026 года в городе началась масштабная реконструкция и восстановление здания бывшей Женской гимназии.

Сейчас на объекте идут реставрационные работы. Компания восстанавливает три уцелевшие стены, а внутри планирует построить гостиничный комплекс с офисами. Проектировщики пообещали архитектурный симбиоз: современная стеклянная «начинка» в аутентичном обрамлении из старинных стен.

ФОТО Проект отреставрированного здания Женской гимназии. Фото пресс-службы области Абай

Через дорогу расположен недостроенный торгово-развлекательный комплекс, который тоже получит своё завершение в рамках этого проекта.

До наших дней сохранились три стены. Четвёртая – северная - безвозвратно утрачена. По словам очевидцев, на неё намеренно навалили грунт ещё в 2020 году. Предполагалось, что стена не выдержит и окончательно разрушится. Однако кирпичная кладка оказалась прочнее чужих планов: обрушилась лишь часть конструкции.

В Центре охраны историко-культурного наследия рассказали, что северную стену будут воссоздавать заново - из материалов, максимально приближённых к историческим.

«Укрепление исторических фасадов будет произведено с использованием инъекционных и анкеровочных технологий», - говорится в проекте реставрационных работ.

Что осталось, то досталось

Все работы по реставрации усложнились из-за другого здания, которое построили рядом с Женской гимназией около 6 лет назад. Этот пятиэтажный дом стоит аккурат в охранной зоне памятника. Из-за этого строителям негде развернуться. Места катастрофически не хватает. Рабочие ощущают дискомфорт от излишней близости с пятиэтажным новоделом.

В центре охраны памятников г. Семей подтвердили, что соседство с многоэтажкой вызывает немало проблем.

Фото Альбина Халел

«Когда строители расчищали территорию от наваленного на стену грунта, то удивлялись тому, как близко построили жилой многоэтажный дом, и кто мог дать на это разрешение», - говорит руководитель КГКП «Центр по охране историко-культурного наследия» области Абай Карина Джуханова.

По проекту и требованиям безопасности к зданию должен быть обеспечен всесторонний доступ спецтранспорта. С северной стороны такая дорога когда-то была. Но на ней построили соседний дом.

В итоге на месте реставрации сложилась абсурдная ситуация. Строителям пришлось пожертвовать фрагментом здания и разобрать часть старинной стены, чтобы устроить необходимый проезд. Дорогу проложили, а расстояние до соседнего дома сократилось до нескольких метров.

Фото Альбина Халел

«В цивилизованном мире сносят здания, которые были построены с нарушением нормативов, а у нас вынуждены демонтировать стену памятника ради новодела. А всё из-за того, что предыдущие чиновники выдали разрешение на его строительство прямо в проулке. Тем самым создали неудобства для реставраторов, будущих поколений, и до сих пор не понесли ответственность. За такие нарушениям нужно наказывать тех, кто выдаёт разрешения. Чтобы в будущем подобное не повторялось желательно внести в кодекс поправку о пожизненной ответственности за поставленные подписи», - предлагает председатель краеведческого общества «Прииртышье» г. Семей Марат Сасанов.

Охранная зона, которой не хватило места

Краевед и защитник городской среды Марат Сасанов много лет состоит в комиссии по сохранению историко-культурного наследия, которая дала вторую жизнь многим старинным зданиям в городе. Именно через эту комиссию проходило многократное обсуждение судьбы Женской гимназии.

Фото Альбина Халел

«Было много желающих снести здание. Нас пытались убедить, что гимназия уже потеряна, но мы на это не пошли. Считаем, что современные технологии позволяют восстановить такие объекты. В итоге нашёлся инвестор, который готов сохранить уцелевшие части здания и воссоздать утраченное. Это большая удача для Семея. Поэтому мы согласились на частичную реконструкцию», - говорит краевед.

Мы решили выяснить, сколько метров разделяет Женскую гимназию с пятиэтажкой. Марат Сасанов присоединился к нашему эксперименту и вооружился рулеткой. Расстояние от угла памятника, который пришлось частично разобрать, до многоэтажного дома составило 8 метров. С учётом разобранной стены - около 10 метров.

Для памятника архитектуры такого масштаба это расстояние выглядит более чем скромно.

«То, что здание пришлось разбирать по кирпичам из-за соседнего лома - это плата за 40-летний простой, безынициативность», - считает краевед.

Фото Альбина Халел

Закон РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» чётко определяет границы охранной зоны памятников истории и культуры. В нём говорится, что «памятник градостроительства и архитектуры высотой до 40 (сорок) метров окружается охранной зоной равной двум величинам расстояния от земли до его наиболее высокой точки».

Если учесть, что высота памятника Женская гимназия 22 метра, то охранная зона должна составлять не менее 40 метров. А значит, в пределах этой территории любое строительство запрещено.

Кстати, около 10 лет назад рядом с Женской построили девятиэтажный жилой дом, отступив 40 метров. А вот пятиэтажка уместилась в охранной зоне между ними.

Страсти по «зоне»

Особый режим охранных зон при памятниках архитектуры регламентируется и строительным кодексом.

«Охранная зона устанавливается для того, чтобы строительство вблизи памятника не нанесло ему ущерб. Строительно-монтажные работы вызывают вибрацию грунта и могут неблагоприятно повлиять на охраняемые здания», - пояснила руководитель отдела архитектуры и градостроительства г. Семей Наталья Кислая.

Тем не менее, в отдел архитектуры регулярно обращаются желающие с намерением построить объект в охранной зоне памятника.

«У нас есть государственная услуга - выдача задания на проектирование. Сейчас, если заявляемый объект планируют строить вблизи памятника - мы отказываем», - рассказала архитектор.

Фото Альбина Халел

На сегодня Генеральным планом в Семее установлены 44 охранные зоны памятников и зон регулирования застройки объектов историко-культурного наследия.

Проблема строительства в охранных зонах памятников давно вышла за рамки отдельных градостроительных нарушений. Пример Женской гимназии это показывает. В Семее есть ещё несколько показательных примеров. Ещё один из них - ЖК, построенный вплотную к мемориалу «Вагон смерти». Ради этих домов в районе 72 квартала к тому же вырубили зелёные насаждения.