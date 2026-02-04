В центральном офисе Демократической партии "Ак жол" состоялся Пленум Национального совета, посвящённый обсуждению проекта новой Конституции, передает BAQ.KZ.

Председатель партии Азат Перуашев рассказал о работе над документом с сентября 2025 года – сначала в составе Рабочей группы по Парламентской реформе, а затем в рамках Конституционной комиссии. Основные положения проекта презентовала член фракции "Ак жол", вице-спикер Мажилиса парламента РК Дания Еспаева.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя партии Казыбек Иса, депутаты Мажилиса Серик Ерубаев и другие представители региональных филиалов партии. Они поделились опытом работы над законопроектами, в том числе по парламентской оппозиции, реформе Сената и выборов по партийным спискам, а также высказались по актуальным вопросам конституционной реформы.

Члены Национального совета единогласно поддержали проект новой Конституции и направили в секретариат Конституционной комиссии ряд предложений редакционного характера.