«Аль-Каида» призвала к атакам на пассажирские самолеты после инцидента с Flydubai

Сторонники террористической организации «Аль-Каида» призвали к новым атакам на пассажирские самолеты после инцидента на борту Flydubai. Призыв был опубликован в пятницу в арабоязычном издании al-Bayan, недавно запущенном сторонниками группировки. В публикации теракты 11 сентября 2001 года названы примером для подражания. Материал сопровождался изображением самолета, врезающегося в башни Всемирного торгового центра.

Поводом для публикации, предположительно, стала попытка нападения на рейс Flydubai 30 сентября. Во время полета 29-летний второй пилот из Омана Хамам аль-Хаммами напал на командира экипажа в кабине и попытался взять управление самолетом. Его удалось обезвредить. Генеральная прокуратура ОАЭ заявила, что предварительное расследование указывает на попытку совершения теракта. Следствие устанавливает мотив мужчины и его возможные связи.

При этом связь аль-Хаммами с «Аль-Каидой» пока официально не подтверждена. Следователи также выясняют, действовал ли он самостоятельно. Дополнительное внимание привлекли публикации в его LinkedIn и Instagram, появившиеся после инцидента. В них были фотографии из кабины самолета, израильских самолетов и бывшего лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. Кто разместил эти материалы, пока неизвестно.