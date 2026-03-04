Аль-Наср сообщил о травме Криштиану Роналду
Повреждение футболист получил в игре 24-го тура саудовской Про-лиги.
Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» выступил с официальным заявлением о состоянии своего капитана Криштиану Роналду, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе сообщили, что у португальского нападающего диагностирована травма подколенного сухожилия, полученная после последнего матча против Аль-Фейха.
«У Криштиану Роналду диагностирована травма подколенного сухожилия после последнего матча с «Аль-Фейхой». Он приступил к программе реабилитации и будет находиться под наблюдением изо дня в день», — говорится в заявлении клуба.
Повреждение футболист получил в игре 24-го тура саудовской Про-лиги, завершившейся победой «Аль-Насра» со счётом 3:1. Роналду провёл на поле 81 минуту и на 11-й минуте встречи не реализовал пенальти.
В текущем сезоне Про-лиги 41-летний форвард отметился 21 голом в 22 матчах. Сроки его возвращения на поле пока не называются.
📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026
