Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» выступил с официальным заявлением о состоянии своего капитана Криштиану Роналду, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе сообщили, что у португальского нападающего диагностирована травма подколенного сухожилия, полученная после последнего матча против Аль-Фейха.

«У Криштиану Роналду диагностирована травма подколенного сухожилия после последнего матча с «Аль-Фейхой». Он приступил к программе реабилитации и будет находиться под наблюдением изо дня в день», — говорится в заявлении клуба.

Повреждение футболист получил в игре 24-го тура саудовской Про-лиги, завершившейся победой «Аль-Насра» со счётом 3:1. Роналду провёл на поле 81 минуту и на 11-й минуте встречи не реализовал пенальти.

В текущем сезоне Про-лиги 41-летний форвард отметился 21 голом в 22 матчах. Сроки его возвращения на поле пока не называются.