Алаколь, Балхаш и Актау: куда летом едут казахстанцы на поезде

В Казахстане назвали самые популярные железнодорожные направления летнего сезона, передает BAQ.kz.

В период отпусков и школьных каникул традиционно растет спрос на маршруты к курортным зонам, озерам и крупным туристическим городам страны. В числе самых востребованных направлений - Озеро Алаколь, Озеро Балхаш, побережье Каспийского моря, а также Астана, Алматы, Шымкент, Туркестан и Бурабай.

Алаколь

Самым популярным курортным направлением по-прежнему остается Алаколь.

До побережья озера в летний сезон курсируют поезда по 15 маршрутам из Астаны, Алматы, Павлодара, Восточно-Казахстанской, Абайской и Кызылординской областей.

Из них 10 маршрутов обслуживает национальный перевозчик, еще два - частные компании.

В этом сезоне пассажирам планируют предложить около 230 тысяч мест. Отмечается, что все вагоны поездов, следующих до Алаколя, оборудованы кондиционерами.

Балхаш и Бурабай

До Балхаша поезда курсируют по восьми маршрутам. В летний период пассажиропоток на этом направлении в среднем составляет около 45 тысяч человек.

Высокий спрос сохраняется и на поездки в Бурабай. До курортной зоны организовано движение поездов по 16 маршрутам, а летний пассажиропоток здесь достигает около 65 тысяч человек.

Туркестан и Актау

Одним из популярных направлений остается Туркестан.

До города курсируют поезда по 16 маршрутам, а в летний сезон пассажиропоток составляет порядка 60 тысяч человек.

До Актау, который летом становится одним из главных центров внутреннего туризма благодаря побережью Каспийского моря, поезда следуют по семи маршрутам.

Средний пассажиропоток по этому направлению достигает 155 тысяч человек.

Алматы, Шымкент и Астана

В южном направлении по Казахстану продолжают курсировать 26 маршрутов до Алматы и 18 маршрутов до Шымкента.

Ежемесячно поездами в Алматы пользуются в среднем 155–160 тысяч пассажиров, а в Шымкент - около 70 тысяч.

Самое большое количество железнодорожных маршрутов приходится на Астану - 36 направлений. Каждый месяц ими пользуются около 130 тысяч человек.

Также летом сохраняется спрос на направление до Сарыагаша, куда курсируют пять поездов. Пассажиропоток здесь составляет около 9,5 тысячи человек.

Сколько пассажиров перевезут летом

По данным национального перевозчика, всего в летний период поездами планируют перевезти более 4,2 млн пассажиров.

В компании отмечают, что в сезон отпусков особое внимание уделяется увеличению количества мест, комфорту пассажиров и обеспечению стабильного транспортного сообщения между регионами страны.