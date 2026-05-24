Туркестанского школьника поощрили за уважение к флагу Азербайджана

В Туркестане ученик 11 класса Нурсултан Базарбайулы встретился с начальником областного департамента полиции после того, как его поступок стал известен в социальных сетях.

Поводом стало видео, на котором школьник поднял с земли государственный флаг Азербайджана. Запись быстро распространилась в интернете и вызвала широкий общественный отклик.

По данным Polisia.kz, во время встречи начальник департамента полиции Арыстангани Заппаров поблагодарил подростка за гражданскую позицию и уважительное отношение к государственным символам. Он отметил, что такие поступки говорят о воспитанности и ответственности молодого поколения.

В знак внимания школьнику вручили книгу Шерхана Муртазы о духовных ценностях и пожелали успехов в учёбе.

Сам Нурсултан поблагодарил за встречу и отметил, что для него это большая честь.

Поступок школьника получил положительные отклики не только в Казахстане, но и в Азербайджане, где его назвали примером дружбы и взаимного уважения между странами.