Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев вышел в полуфинал молодёжного чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Стамбуле (Турция).

В парном разряде он выступает в тандеме с представителем Ирана Беньямином Фараджи. В четвертьфинальном поединке дуэт встретился с индийскими спортсменами Абхинандхом Прадхивади и Приянуджем Бхаттачарьей. Матч завершился победой Курмангалиева и Фараджи со счётом 3:2.

Таким образом, казахстанец уже обеспечил себе как минимум бронзовую медаль мирового первенства.

Теперь спортсменам предстоит побороться за выход в финал. Их соперниками станут представители Южной Кореи Ким Дэхван и Ли Хёнхо. Полуфинальный матч запланирован на 26 ноября.