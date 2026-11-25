Алан Курмангалиев пробился в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису и обеспечил Казахстану медаль
25 Ноября 2026, 10:03
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25 Ноября 2026, 10:0325 Ноября 2026, 10:03
104Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев вышел в полуфинал молодёжного чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Стамбуле (Турция).
В парном разряде он выступает в тандеме с представителем Ирана Беньямином Фараджи. В четвертьфинальном поединке дуэт встретился с индийскими спортсменами Абхинандхом Прадхивади и Приянуджем Бхаттачарьей. Матч завершился победой Курмангалиева и Фараджи со счётом 3:2.
Таким образом, казахстанец уже обеспечил себе как минимум бронзовую медаль мирового первенства.
Теперь спортсменам предстоит побороться за выход в финал. Их соперниками станут представители Южной Кореи Ким Дэхван и Ли Хёнхо. Полуфинальный матч запланирован на 26 ноября.
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